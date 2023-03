Belgique : A Bruxelles, des espaces de culture rejoignent le label «ramadan-friendly»

Depuis le début du mois de ramadan pour les musulmans de Belgique comme ceux du monde entier, une vingtaine de salles de concerts et de théâtres à Bruxelles affichent un label «ramadan-friendly». Comme son nom l’indique, il s’agit pour ces espaces culturels d’intégrer quelques adaptations, de manière à permettre aux jeûneurs parmi le public de manger et de boire pendant le spectacle. La possibilité existe aussi de retarder le début d’une présentation après la rupture du jeûne.

Programmatrice au Kaaitheater et co-initiatrice du projet, Maria Dogahe indique à la RTBF que l’initiative est né à partir du constat que «le public musulman était très mal reçu» durant le mois béni. «On avait l’impression que c’était un impensé, que les lieux culturels n’étaient pas au courant que c’était le ramadan, alors qu’il a énormément d’impact sur une partie de la population bruxelloise», a-t-elle déclaré. Ainsi, l’idée a été de «faire quelques aménagements raisonnables pour permettre aux musulmans d’assister aux évènements culturels plus facilement».

En d’autres termes, il s’agit d’avoir comme ambition être «un lieu ouvert aux publics les plus diversifiés possibles». Pour l’heure, l’adhésion au projet a eu de l’intérêt auprès des institution culturelles bruxelloises néerlandophones plus que francophones. Salle de théâtre, Le 140 en fait partie également. Chargée de production et médiation en son sein, Eugénie Malevé a estimé auprès de la RTBF que rejoindre le mouvement était «évident», puisque cet espace culturel se veut inclusif.

Pour adhérer à l’initiative, les institutions culturelles ne sont pas tenues de respecter strictement l’ensemble du canevas des mesures proposées. «Les équipes peuvent piocher dans les mesures proposées comme bon leur semble», explique le média, citant les acteurs culturels qui considèrent cette action comme un «message d’inclusion» non négligeable. L’année prochaine, les initiateurs espèrent étendre le label «ramadan-friendly» à toute la Belgique.