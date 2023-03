Hilton signe un contrat pour l'ouverture du Canopy by Hilton Tangier Bay

Le groupe hôtelier Hilton a annoncé, ce mercredi, la signature d'un accord pour l'ouverture du Canopy by Hilton Tangier Bay. L'hôtel, dont l'inauguration est prévue pour 2026, marquera ainsi le lancement de la marque lifestyle de Hilton, Canopy by Hilton, dans la ville de Tanger, indique-t-il dans un communiqué.

«Canopy by Hilton se développe dans toute l'Afrique, alors que nous élargissons la marque vers de nouvelles destinations et que nous présentons des quartiers dynamiques de Tanger, du Cap et des Seychelles. La signature de Canopy by Hilton Tangier Bay renforce notre engagement à développer le portefeuille de Hilton au Maroc, où nous prévoyons de doubler notre présence dans les années à venir», a déclaré Carlos Khneisser, vice-président du développement pour le Moyen-Orient et l'Afrique chez Hilton, cité par le communiqué.

Le Canopy by Hilton Tangier Bay proposera 110 chambres et suites au design et à la personnalité distincts. L'hôtel abritera trois lieux de restauration, dont un concept Canopy Central qui constituera le centre social de l'hôtel. L'établissement proposera également des équipements tels qu'une piscine intérieure et extérieure, un spa, un centre de remise en forme et des espaces de réunion et d'événement flexibles pour les petits rassemblements ou les grandes célébrations.

L’établissement, qui sera situé à trois kilomètres du centre-ville de Tanger, à quatre kilomètres de la gare ferroviaire et à environ 20 kilomètres de l'aéroport international Ibn Battuta, «se positionnera comme un véritable reflet de la culture distincte de Tanger, offrant aux clients l'expérience d'une maison loin de chez eux tout en proposant une nouvelle approche du séjour des clients», conclut-on.

A rappeler que Hilton exploite actuellement six hôtels au Maroc (Conrad Rabat Arzana, Hilton Taghazout Bay Beach Resort & Spa, Hilton Tanger City Center Hotel & Residences, Hilton Tangier Al Houara Resort & Spa, Hilton Garden Inn Tanger City Centre, et Hilton Garden Inn Casablanca Sud) alors que six autres sont en cours de développement.