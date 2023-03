Terrorisme : L’Espagne renforce son dispositif sécuritaire à l’approche de la Semaine sainte

Jusqu’au 10 avril prochain en Espagne, des mesures sont prises pour renforcer le dispositif antiterroriste de protection et de riposte, à l’approche de la Semaine sainte qui est célébrée du 2 au 8 avril, soit sept jours avant la fête de Pâques chrétienne. Il s’agit d’accroître la vigilance, surtout lors des «rassemblements religieux, de loisirs et de divertissements à forte concentration de personnes», a indiqué mardi le ministère espagnol de l’Intérieur. Dans une note citée par le journal El País, le ministre Fernando Grande-Marlaska indique que ces mesures prendront effet à partir du 31 mars, au vu des «circonstances particulières» où se déroulent les célébrations, marquées par «un grand nombre de déplacements sur tout le territoire et une présence importante de citoyens aux événements» liés à cette occasion.

A l’issue d’une réunion extraordinaire tenue mardi par le Conseil d’évaluation de la menace terroriste, présidé par Grande-Marlaska et en présence du secrétaire d’Etat à la sécurité, Rafael Pérez, la police et la garde civile, ainsi que les délégations gouvernementales en charge des forces de police régionales, seront concernées par la diffusion et la mise en œuvre de ces directives, qui sont communiquées également aux entreprises privées de sécurité. Les mesures incluent la «surveillance et la protection des lieux, espaces et moyens de transport» ainsi que le renforcement de la sécurité sur «les objectifs stratégiques essentiels au fonctionnement de l’activité citoyenne», comme les centrales électriques, les aéroports, les transports maritimes, les hôpitaux et les systèmes d’approvisionnement en eau, entre autres. A cet effet, des contrôles aléatoires des véhicules et des personnes peuvent être opérés.

Ces mesures sont prises dans un contexte où l’Espagne connaît, depuis quelques mois, plusieurs arrestations pour radicalisation ou pour liens présumés avec des groupes terroristes, principalement Daech. Depuis le début de l’année 2023, huit personnes ont été arrêtées dans le pays et huit autres ailleurs, avec la participation des services espagnols. Dans le cadre de ces opérations, le ressortissant marocain Yassine Kanjaa a été arrêté à Algésiras, en janvier dernier, après avoir tué un sacristain et blessé quatre autres personnes, dont un prêtre, lors d’une attaque au couteau contre deux églises.