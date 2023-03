Les Etats-Unis constituent le premier marché pour l’artisanat du Maroc

Le marché américain constitue le premier pour l’artisanat marocain, représentant 44% du volume global. En chiffres, les performances des exportations du secteur s’élèvent à 95 millions de dirhams, à fin janvier 2023.

Cette valeur montre une hausse de 39% par rapport à la même période de l’année d’avant et de 72% en 2019. Avec une part de 44%, les Etats-Unis sont ainsi les premiers consommateurs des produits d’artisanat. Bien loin, ils sont suivis par la France (15%), tandis que les Etats arabes tous réunis totalisent 9% seulement, selon les données récentes du ministère du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire.

En termes de répartition globale des exportations marocaines, la poterie a le vent en poupe et s’accaparé 39% de part. Elle est suivie du tapis (23%), de la vannerie (11%) et des vêtements traditionnels (9%). Ces chiffres sont enregistrés au moment où le secteur a connu le lancement de la deuxième phase (2023 – 2025) de sa stratégie de développement, adoptée par le ministère du Tourisme, de l’artisanat, de l’économie sociale et solidaire.

De 2021 à 2022, a première phase de la stratégie nationale du développement de l’artisanat a porté sur la relance, dans le contexte de la sortie de la crise sanitaire. La seconde est placée sous le signe de la transformation, tandis que la troisième, de 2024 à 2030, sera tournée vers l’accélération.