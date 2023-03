Global financial centres index : Casablanca Finance City en tête des centres en Afrique

Casablanca Finance City, centre financier de la capitale économique du royaume, est classé à la 57e place du Global Finance Centers Index (GFCI), qui classe les centres financiers mondiaux selon plusieurs critères. A en croire le document publié il y a quelques jours, le centre financier de la capitale économique occupe la première place au niveau africain. La place financière casablancaise perd 3 places par rapport au classement précédent et 32 points, sa note passant désormais à 642 points.

En Afrique et au Moyen-Orient, «les résultats ont été équilibrés, les centres les plus performants reculant généralement dans l'indice, tandis que les centres les moins bien classés s'améliorent», explique l’indice. Dans ce sens, «Dubaï et Abou Dhabi restent en tête du classement dans la région tandis que Casablanca conserve la première place en Afrique». En revanche, l’Ile Maurice et Riyad ont gagné 10 places ou plus dans le classement. Dans cette région (MENA et Afrique), Casablanca Finance City arrive au 4e rang, derrière Dubaï (22e mondiale), Abou Dhabi (35e) et Tel Aviv (53e).

CFC au TOP 15 pour les meilleurs centres en termes d’avantage de réputation

Le centre financier de la capitale économique du royaume figure également parmi les 15 meilleurs centres en termes d’avantage de réputation, se classant devant New York et derrière Londres. Enfin, pour les classements et évaluations de FinTech, Casablanca Finance City arrive à la 87e place parmi 114 centres financiers, avec un score de 602, en gagnant 4 places par rapport à l’année dernière.

Globalement, le centre financier de New York reste en tête de l'indice, devant Londres, classé en deuxième position et Singapour, ce dernier conservant une légère avance sur Hong Kong, classé quatrième. Les centres de Chicago, Boston et Séoul font aussi leur entrée dans le top 10, remplaçant Paris, Shenzhen et Pékin.

Le Global Finance Centers suit également les centres qui n'ont pas encore atteint le nombre d'évaluations requis pour figurer dans l'index principal du GFCI. Dans ce sens, 10 centres entrent dans cette catégorie de «centres associés», Miami et Karachi étant les plus proches des 150 évaluations requises pour figurer dans l'indice.

A rappeler que le GFCI attribue des notes aux centres financiers en utilisant un modèle d'«évaluation des facteurs». «Le processus consiste à deux séries d'évaluations - l'une provenant des répondants à l'enquête et l'autre générée par un modèle statistique – qui sont combinées en un seul classement», expliquent ses rédacteurs.

Le classement est établi par le cabinet londonien Z/Yen depuis 2007 et évalue la compétitivité des centres financiers d’une centaine de villes à l’échelle mondiale. L’analyse compilée par le groupe Z / Yen est aussi parrainée par l'Autorité du centre financier du Qatar qui classe les centres financiers en enquêtant sur les spécificités et les domaines de compétitivité.