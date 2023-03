Ksar El Kébir : Un homme interpellé pour un vol dans une agence de transfert de fonds

Les éléments de la sûreté nationale au commissariat de police de la ville de Ksar El Kébir ont interpellé, mardi, un individu âgé de 23 ans, pour son implication présumée dans un acte de vol, sous la menace de l’arme blanche, dans une agence de transfert de fonds, a indiqué une source sécuritaire. Le suspect avait menacé, lundi, à l'arme blanche la gérante d'une agence de transfert de fonds et réussi à s'emparer d'une somme d'argent de près de 10 000 dirhams, a précisé la même source, ajoutant que les recherches et investigations menées ont permis d'identifier et d'interpeller le prévenu.

Les perquisitions menées dans le cadre de cette affaire ont permis de saisir une somme d’argent qui était en possession du mis en cause et qui serait le butin de cet acte criminel, selon la même source. Les opérations de pointage dans la base de données des personnes recherchées ont révélé que cet individu fait l'objet d'un avis de recherche dans une affaire de trafic de drogue.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire, menée sous la supervision du Parquet, a conclu la même source.