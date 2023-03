Lancement d'un film documentaire sur la Porte du Maroc au Vietnam

L’ambassade du Maroc Vietnam et l’Institut international de la francophonie pour l’informatique (IFI) ont organisé, vendredi dernier, une cérémonie pour le lancement d’un film documentaire portant sur la Porte du Maroc, située dans la province de Ba Vi, à proximité de Hanoi. Cette cérémonie a été organisée dans le cadre des célébrations du 62ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et le Vietnam.

Ce film documentaire, co-produit grâce au soutien financier de l’ambassade, est accompagné de slides (en 3D) mettant en exergue l’histoire de soldats marocains ayant décidé de se rallier à la résistance vietnamienne contre l’occupation française, à travers une série de témoignages des anciens combattants marocains obtenus grâce au concours du Haut-Commissariat des Anciens Combattants et Anciens Membres de l’Armée de Libération. Conçu comme un produit audiovisuel multimédia unique dans lequel les avantages de la technologie numérique sont complétés par un contenu artistique et culturel disponible en trois langues (vietnamien, français et anglais), ce documentaire symbolise la mémoire partagée unissant les peuples marocain et vietnamien et l’esprit de solidarité ayant prévalu entre les anciens combattants des deux pays qui ont subi tous deux le joug du colonialisme français.

Dans une allocution à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc à Hanoi, Jamal Chouaibi a rappelé l’histoire partagée et les similitudes unissant les mouvements de libération marocains et vietnamiens, tout en mettant en exergue le rôle prééminent joué par M’hamed Ben Aomar Lahrchar. Membre du Comité central de l’ancien Parti communiste marocain, il avait rejoint le Vietnam et avait été chargé par Ho Chi Minh de mener «une guerre de propagande», ayant incité plusieurs légionnaires africains et européens à rallier les rangs de la résistance vietnamienne.

Le film fera l’objet d’une large diffusion auprès du public vietnamien par l’IFI et les autres partenaires vietnamiens de l’ambassade du Maroc (universités, ministère de la Culture, instituts de recherche,…), afin que l’édifice historique fasse partie d’un circuit touristique pour les visiteurs locaux et internationaux. Des démarches seront entreprises par l’ambassade du Maroc à Hanoï auprès de la Représentation au Vietnam, afin que cette Porte soit inscrite en tant que patrimoine matériel de l’UNESCO.