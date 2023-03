Un Marocain parmi les survivants d’un accident de bus en Arabie Saoudite

La chaîne publique saoudienne Al-Ekhbariya a rapporté, mardi soir, qu'un citoyen marocain figure parmi les survivants de l'accident de bus survenu lundi dans la province d'Asir, au sud-ouest du pays, ayant a causé la mort de 21 personnes et fait plusieurs blessés. La même source a souligné que le citoyen marocain est actuellement admis dans un hôpital de la région pour recevoir les soins nécessaires.

Le Marocain a exprimé, dans des déclarations à la chaîne, sa gratitude aux autorités saoudiennes et à l'Emir de la province d'Asir pour l'aide et l’assistance apportées aux blessés dans cet accident. Il quittera l'hôpital mercredi pour regagner le Maroc jeudi, indique la même source.

Des médias saoudiens ont révélé les détails du tragique accident de bus. Selon eux, le drame s'est produit dans le lien Aqaba Shaar entre la ville d'Abha et le gouvernorat de Muhayil Asir. Le bus, qui transportait environ 50 passagers, s'est renversé alors qu'il traversait la route de Aqaba Shaar, longue d'environ 14 kilomètres, en raison d'un dysfonctionnement des freins du bus, selon les premières informations. L'accident a provoqué la chute du bus sur une faible pente au bord de la route et a pris feu, avant que les équipes de la protection civile, des ambulances et des pompiers n'arrivent sur les lieux et ne commencent les opérations de lutte contre les incendies et de sauvetage des passagers.