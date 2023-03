Algérie : Tebboune n’oublie pas le Polisario dans un message adressé à l’ONU

Toutes les occasions sont bonnes pour le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, d’évoquer directement ou allusivement, la question du Sahara. En témoigne son message adressé aux participants au débat de haut niveau du Conseil de sécurité sur la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, notamment au Sahel, organisé mardi 28 mars au siège de l’ONU à New York. Une rencontre présidée par le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.

Avec sa casquette de coordonnateur de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, héritée de son prédécesseur feu Abdelaziz Bouteflika, le chef d’Etat s’est écarté du thème de la rencontre pour se faire l’avocat du Polisario. «La menace terroriste ne doit en aucun cas être assimilée à la lutte légitime des peuples sous occupation pour reconquérir leurs droits légitimes, au premier rang desquels leur droit inaliénable et imprescriptible à l’autodétermination et à l’indépendance consacré par la légalité internationale», a-t-il précisé dans son texte.

Dans son discours devant la 77e session de l’Assemblée générale de l’ONU, organisée à New York en septembre 2022, le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch avait condamné «les liens avérés et confirmés entre les milices séparatistes (Polisario, ndlr) et les réseaux terroristes dangereux dans la région du Sahel».