Le Maroc fait match nul contre le Pérou en amical

Le match amical qui a réuni, ce mardi, l’équipe nationale marocaine et son homologue péruvienne, au stade Civitas Metropolitano de la capitale espagnole, Madrid, s’est soldé par un match nul sans buts. La rencontre n’a pas connu beaucoup d’occasions, avec un avantage enregistré pour l’équipe nationale marocaine, dont la possession du ballon lors du match s’élevait à 55%.

Le jeu s'est installé la plupart des temps de match au milieu du terrain, sans qu’aucune des équipes ne puisse disposer de passage à l’intérieur de la surface de réparation de l’adversaire.

En seconde période, l’entraîneur de l’équipe nationale marocaine a fait appel à Abdelhamid Sabiri, Anass Zaroury et Sofiane Boufal. Ce dernier a été expulsé par l’arbitre, avec du Péruvien Carols Zambrono, à la 78e minute du match, tandis qu’Achraf Hakimi et Azzedine Ounahi étaient absents pour cause de blessures.