La nouvelle liaison aérienne Ouarzazate-Londres de Ryanair inaugurée

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a inauguré, mardi, une nouvelle liaison aérienne entre Ouarzazate et Londres qui sera opérée à raison de deux vols hebdomadaires, dans le cadre de son programme d'été 2023. Le vol inaugural de cette nouvelle desserte aérienne, effectuée avec un avion de type Boeing 737 d’une capacité de 180 places, a atterri à l’aéroport de Ouarzazate en provenance de la capitale de la Grande Bretagne. Une cérémonie a été organisée à cette occasion, en présence de plusieurs responsables locaux.

Le commandant de l’aéroport de Ouarzazate, Ahmed Sajib, a souligné que cette nouvelle desserte aérienne vient renforcer les laissions aériennes assurées à partir de cette plateforme aéroportuaire vers des destinations internationales dans le continent européen. Il a précisé, dans une déclaration à la MAP, qu’il s’agit de la deuxième nouvelle liaison aérienne internationale inaugurée au niveau de l'aéroport de Ouarzazate en quelques jours, après celle lancée dimanche vers Barcelone.

Ces deux nouvelles liaisons aériennes, inaugurées grâce aux efforts de plusieurs intervenants et acteurs concernés, auront, sans nul doute, des retombées positives sur l’activité touristique au niveau de la province de Ouarzazate, a-t-il affirmé.

L'ouverture de cette ligne s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et les compagnies aériennes nationales et internationales pour élever le nombre de touristes étrangers visant le Maroc, promouvoir le secteur du tourisme et tirer profit de la position géographique stratégique dont jouit le Maroc, a-t-il souligné.

Pour sa part, Said Amrani, vice-président du Conseil provincial du tourisme (CPT) de Ouarzazate, a salué les efforts qui ont conduit au lancement de cette nouvelle ligne aérienne, ajoutant que cette liaison contribuera indubitablement à donner un coup d’accélérateur au secteur touristique.

L’ONMT avait annoncé en février un programme élargi qui concerne huit destinations touristiques marocaines, afin de les accompagner pour bien préparer la saison estivale.

Ainsi, l’ONMT a impulsé l’ouverture de 35 nouvelles lignes avec 10 compagnies aériennes au titre de la saison estivale 2023.