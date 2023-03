Plusieurs quartiers de Rabat et de Temara plongés dans le noir

Suite à une coupure d’électricité, plusieurs quartiers de Rabat et de Temara ont été plongés, ce mardi, dans le noir. Selon plusieurs sources concordantes, la panne a commencé une heure avant la rupture du jeûne et s’est poursuivie des heures plus tard, contraignant plusieurs habitants à se déplacer dans les zones non impactés par la coupure.

Des sources sur place indiquent que les quartiers Yaacoub Al Mansour, Hay El Fath et Hay Riyad à Rabat et plusieurs autres à TTemara étaient concernés. Jusqu’aux moments où nous mettons sous presse, l’électricité n’était toujours pas revenue. D’autres sources rapportent que la panne à également impacté les réseaux mobiles.

Sur sa page Facebook, Redal, la société de gestion déléguée, a fait état de cette coupure d’électricité, évoquant un «grave accident survenu au niveau d’un centre de transmission», sans donner de détail.

«Toutes les équipes de Redal sont actuellement mobilisées pour le retour à la normale dans les meilleurs délais. Nous nous excusons pour ce dérangement et vous remercions pour votre compréhension», a-t-elle conclu