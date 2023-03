Match amical Maroc-Pérou : Hommage à la légende Larbi Ben Barek

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) et l'Atletico Madrid ont rendu un vibrant hommage à feu Haj Larbi Ben Barek, grande figure du football marocain et mondial. L'hommage a eu lieu avant le début du match amical qui oppose, ce mardi soir au stade Civitas Metropolitano à Madrid, la sélection marocaine à son homologue péruvienne. Plus qu'une reconnaissance au grand parcours et à la carrière brillante du regretté aussi bien au Maroc qu’en Europe, cet hommage à la «perle noire» met en lumière l’apport des joueurs marocains pionniers à l’histoire footballistique rayonnante du royaume.

Un portrait géant à l’effigie de feu Haj Larbi Ben Barek a été dressé à l’entrée du Metropolitano, aux côtés des légendes du club de l'Atletico Madrid. Avant le coup d’envoi de la rencontre, une vidéo revenant sur des moments de la carrière de l’un des plus grands footballeurs de l’histoire du XXe siècle a été projetée, sous les applaudissements du public.

Attaquant exceptionnel de talent né à Casablanca le 16 juin 1917, feu Ben Barek est d'abord passé par l’US Marocaine et le Wydad Casablanca avant de rejoindre le football français (Marseille, Stade Français). Au cours d’une carrière débutée avant la seconde guerre mondiale et terminée dix ans après ce conflit, il a porté les couleurs du club de l’Atletico de Madrid durant six saisons.

De 1948 à 1954, il a remporté deux titres de champion (1950, 1951) et inscrit 58 buts en 114 matchs de Liga avant de prendre sa retraite sportive à 41 ans. Feu Ben Barek a porté le maillot du Maroc à une vingtaine de reprises avant d’enfiler celui des Bleus de France de 1938 à 1954, la dernière fois à près de 40 ans.

En octobre 1954, il joue au sein de la sélection Afrique du Nord contre l’équipe de France, à l’occasion d’un match amical au profit des victimes du tremblement de terre d’Orléansville (Chlef) en Algérie. En 1960, il devient brièvement sélectionneur du Maroc, quelques années après l’indépendance du Royaume. Sa trajectoire sportive symbolise l’étroitesse des liens entre le Maroc et l’Espagne, encore renforcée par l’annonce récente de la candidature conjointe Espagne-Portugal-Maroc à l’organisation de la Coupe du Monde 2030.