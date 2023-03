Football : Europe 1 analyse la place favorite du Maroc à la CAN 2023

Les commentateurs internationaux semblent encore conquis par la prestation de la sélection du Maroc face au Brésil (2-1), en match amical à Tanger, samedi 25 mars. Sur Europe 1, l’émission Europe 1 Sport de Lionel Rosso est revenue sur cette rencontre, mais pas que. A partir de ce premier match joué à domicile après l’exploit historique des Lions de l’Atlas au Mondial 2022 du Qatar, les chroniqueurs estiment qu’avec le Sénégal, l’équipe marocaine est de loin la favorite pour remporter la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023), prévue en Côte d’Ivoire.

«C’est la même équipe et ils jouent comme si c’était un match de Coupe du monde», s’est exclamé l’animateur, au sujet des Lions de l’Atlas face au Brésil. Ce mardi, le Onze national rencontre le Pérou à Madrid, dans le cadre d’un match amical également. En attendant, les chroniqueurs estiment d’ores et déjà que «cette équipe est en train de nous prouver que les plaques tectoniques du football mondial sont en train de bouger et que maintenant, ce ne sont plus des coups en l’air mais de véritables forces qui sont en mouvement, aussi bien en Afrique [qu’ailleurs]», comme en témoignent les prestations de l’Arabie saoudite face à l’Argentine, au dernier Mondial, ou encore le Japon face à l’Allemagne.

Pour les chroniqueurs d’Europe 1, le Maroc est ainsi «une équipe qui ne vit pas d’expédients, qui joue un football d’une intelligence et d’un courage : ce sont des forcenés dans le bon sens du terme». «On avait l’impression de voir un barrage intercontinental pour la Coupe du monde et on a retrouvé les mêmes circuits de passe, la même circulation de balle, qui donne l’impression au départ que la sélection joue assez bas mais en fait, tout est très bien pensé», ajoutent-ils. Et de souligner que «les deux buts n’ont rien de hasard : ce sont des actions construites et ce sont des buts qui ont presque un côté inéluctable, à l’issue de longues actions avec un jeu en avançant de manière très impressionnante».

Suivant le football africain de près, le journaliste Emmanuel Barranguet a estimé, sur le plateau de l’émission, que «l’explication numéro un» sur le fait que joueurs marocains soient transcendés lorsqu’ils portent le maillot national, «s'appelle Walid Regagui». «C’est un entraîneur formidable, un super meneur d’hommes et il est très bon dans la communication (…) il coache très bien son équipe et tout cela est bien pensé, d’autant que les choses se passent bien au sein du groupe», a-t-il souligné.