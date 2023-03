Ramadan dans l’Histoire #6 : Quand le sectarisme multipliait les mihrabs lors des Tarawih

Malgré l’unanimité quatre écoles sunnites (hanafisme, hanbalisme, malikisme, chafiisme) sur la prière de Tarawih comme faisant partie intégrante de la sunna, le fanatisme sectaire a longtemps poussé les adeptes de chaque courant à accomplir une prière distincte, au sein du même espace de culte. La Grande mosquée de La Mecque n’a pas échappé à cette tendance, donnant lieu à des points de rassemblement épars en son sein, le moment des Tarawih.

Dans son livre «Le chef-d’œuvre sur les contrées étranges et des voyages merveilleux», le grand voyageur tangérois Ibn Battuta (1304 – 1368) a mentionné la multiplicité des imams dans la mosquée sainte.

«Lorsque le croissant lunaire apparaissait, les tambours battaient chez l’émir de La Mecque et des célébrations se tiennent dans la Grande mosquée. On renouvelle les nattes, on éclaire abondamment l’espace avec des torches et des bougies, jusqu’à ce qu’il brille et rayonne de mille lumières. Les imams se dispersent en groupes, entre hanafites, hanbalites, chafiites et zaydites. Quant aux malikites, ils se rassemblent autour de quatre récitants, qui lisent le coran à tour de rôle et allument des bougies. Aucun recoin ne reste libre de récitants et de fidèles priant en groupe. Le lieu vibre pour les voix des récitants.»