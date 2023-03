L’ONMT fait appel à des influenceurs pour accompagner les Lions de l’Atlas dans leur épopée

Afin d’accompagner les Lions de l’Atlas dans leur épopée, l’Office national marocain du tourisme (ONMT) a invité plusieurs influenceurs des quatre coins du monde pour couvrir le match historique Maroc-Brésil. Parmi eux, Thogden, un influenceur anglais qui a soutenu le Maroc tout le long de la coupe du monde Qatar 2022 et qui a déjà été invité au Maroc par l’ONMT lors du Mondialito, indique l’office dans un communiqué.

La même source indique que la vidéo publiée par l’influenceur «fait actuellement le buzz» et «récolte déjà plus de 1,5 millions de vues», 24 heures après sa publication. D’autres influenceurs ont également été invités par l’ONMT comme Junior Manella du Brésil, The Exal d’Espagne ou encore Diogo Francisco du Portugal. Pour les besoins de cette opération, l’ONMT a «réalisé un travail de sourcing pointu pour la sélection d’influenceurs connus et capables de générer du contenu attractif à la fois sur la thématique football, le développement des infrastructures footballistiques au Maroc et sur le tourisme», explique l’office.

Cette opération d’influence vise «non seulement à capitaliser sur l’exploit des Lions de l’Atlas en Coupe du Monde au Qatar mais aussi pour communiquer sur l’annonce récente de la candidature tripartite du Maroc aux côtés de l’Espagne et du Portugal pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030», ajoute le communiqué. Et d’assurer que «depuis la Coupe du Monde 2022 et les exploits exceptionnels des Lions de l’Atlas, l’ONMT se mobilise aux côtés de la Fédération royale marocaine de football pour relayer tous les évènements sportifs de nos lions et de fait sublimer la destination Maroc».