Hiba Abouk séparée d'Achraf Hakimi bien «avant les accusations» de viol

Un mois après la mise en examen pour viol d’Achraf Hakimi (24 ans), sa femme Hiba Abouk, avec lequel elle est en instance de divorce, est sortie du silence. «J'ai eu besoin de temps pour digérer ce choc», confie l’actrice dans un communiqué relayé par le journal espagnol El Pais et repris par d’autres médias.

La femme d’Achraf Hakimi dit vouloir exprimer son «état d'esprit» et «clarifier à la première personne les informations erronées qui circulent». «Sur certaines questions ou sujets sensibles le silence peut être favorable», ajoute-t-elle avant de ressentir un «besoin péremptoire» de s'expliquer mais aussi de reprendre sa «vie personnelle, publique et professionnelle de la manière la moins dommageable et traumatisante possible».

Hiba Abouk, âgée de 35 ans, rappelle sa situation avec Achraf Hakimi avec lequel elle a passé cinq ans en relation dont trois en mariage. Le couple a eu deux enfants, Amin (3 ans) et Naím (13 mois). Elle indique être «séparée» de l’international marocain avant les accusations contre ce dernier. C’était «bien avant les événements dans lesquels j'ai été impliqué médiatiquement et dont je suis totalement éloignée», insiste-t-elle.

«Il reste à faire confiance à la bonne conduite de la justice, surtout compte tenu de la gravité de l'accusation (…) Il va sans dire que dans ma vie j'ai toujours été et serai toujours du côté des victimes», lâche-t-elle. Hiba Abouk appelle enfin au respect de sa vie privée et celle de ses deux enfants mineurs, compte tenu des «circonstances délicates» et remercie tous ceux qui lui ont «montré leur soutien, leur affection».

Le 26 février dernier, une jeune femme s’est rendue au commissariat de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) en déclarant avoir été violée par Achraf Hakimi. La victime présumée, âgée de 24 ans, n’a pas voulu porter plainte mais le commissariat a ouvert une enquête, avant que le parquet de Nanterre ne récupère le dossier en raison du lieu de commission supposé des faits.