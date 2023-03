Affaire Félix Ramos : Sa peine de 8 ans de réclusion criminelle confirmée en cassation

La Cour de cassation a confirmé, récemment, la peine prononcée contre l’Espagnol Félix Ramos, arrêté le 17 juin 2019 au Maroc et condamné à 8 ans de prison en 2020 pour viol, abus sur mineur et traite des êtres humains. En décembre dernier, la Cour d’appel de Tétouan a réduit sa peine à 3 ans de prison suite à des «problèmes de santé et la nécessité d'un traitement médical». Une décision dénoncée par l’ONG Touche pas à mon enfant.

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, cette dernière «se félicite de la décision de justice rendue dans l'affaire du dénommé "Félix Ramos", qui a été condamné à huit ans de réclusion criminelle et à une amende de soixante mille dirhams au profit des victimes. Cette affaire avait suscité une large couverture médiatique en raison des viols perpétrés sur des mineurs dans un centre d'hébergement en 2019 à Tanger, et avait connu plusieurs rebondissements». Tout en saluant «le travail des autorités judiciaires qui ont mené cette enquête avec rigueur et impartialité», l’ONG rappelle la réduction de la peine en appel et explique que «grâce à la mobilisation de [ses] adhérents et celle de l'Association marocaine des droits humains, l'affaire a été renvoyée en cassation et la condamnation a été confirmée».

«Nous tenons à souligner que dans de telles circonstances, la sentence pouvait atteindre jusqu'à vingt ans de réclusion. Toutefois, nous espérons que cette décision de justice servira d'exemple pour dissuader toute personne qui serait tentée de commettre des actes répréhensibles à l'encontre de nos enfants», estime l’ONG qui indique qu’elle «continuera à œuvrer pour la protection des enfants mineurs et contre toutes les formes d'abus et de violences à leurs encontre».

Cette affaire a éclaté en 2019. Alors qu’il rentrait d’Espagne, Félix Ramos avait été arrêté à Tanger pour des plaintes d’escroquerie, déposées notamment par un MRE. Plus tard, une nouvelle plainte a été déposée par un jeune homme de 19 ans qui l’accuse aussi d’escroquerie, mais également de l’avoir violé alors qu’il était âgé de 14 ans.

Dans cette affaire, plusieurs noms d’Espagnols ont été cités, comme celui de María Rodríguez Almendros, fondatrice et présidente de l’association Ningún Niño sin Techo de Tanger, qui a été dissoute par les autorités marocaines en juillet 2020, au lendemain de l’éclatement de cette affaire car l’un de ses résidents aurait aussi été victime d’abus sexuels.

Ramos a été condamné en première instance, en novembre 2019, à 8 ans de prison. Un jugement confirmé en appel en juillet 2020 par la Cour d'appel de Tanger.