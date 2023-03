En pleine crise, l’ambassadeur de France au Maroc rencontre le PDG du Groupe OCP

La crise politique entre Rabat et Paris n’a visiblement aucun impact sur les activités de l'ambassadeur français au Maroc. Christophe Lecourtier poursuit ses rencontres avec de hauts responsables marocains. Hier, le diplomate a eu des «échanges passionnants» avec Mostafa Terrab, le président-directeur général du Groupe OCP.

Les entretiens ont porté sur «des questions de souveraineté alimentaire sur le continent africain, de transition écologique et d'agriculture durable», a écrit Lecourtier sur Twitter. Et d’ajouter que sur ces enjeux d’avenir, il y a une volonté du Maroc et de la France de «construire ensemble».

La réunion avec le PDG de l’OCP ne constitue pas un cas isolé. L’ambassadeur s’est déjà entretenu, le 17 mars à Essaouira et dans une ambiance décontractée, avec André Azoulay, le conseiller du roi Mohammed VI. Il a également rencontré, le 1er mars, le président du Conseil économique, social et environnemental, Ahmed Réda Chami et a eu, le 27 février, une entrevue avec le wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri.

Pour rappel, une source officielle du gouvernement marocain avait affirmé, dans des déclarations à l’hebdomadaire Jeune Afrique, que les relations entre la France et le Maroc «ne sont ni amicales ni bonnes, pas plus entre les deux gouvernements qu’entre le Palais royal et l’Élysée».