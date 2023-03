Boxe : Le roi félicite Khadija El Mardi, championne du monde des poids lourds

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à la boxeuse marocaine Khadija El Mardi, qui a remporté, dimanche, le titre mondial de la catégorie des +81 kg, lors des championnats du Monde de boxe féminine 2023, tenus à New Delhi en Inde. Dans ce message, le souverain salue les efforts inlassables de la pugiliste marocaine qui lui ont permis de réaliser cet exploit mondial tant mérité et de consacrer ainsi la présence remarquable du sport féminin marocain lors des différentes compétitions continentales et internationales.

Le roi a éégalement exprimé à Khadija El Mardi ses vœux les plus sincères de succès dans sa carrière sportive, tout en l’assurant de sa haute sollicitude et bienveillance.

Dimanche, Khadija El Mardi a été sacrée championne du monde de boxe des poids lourds (+81 kg), après s’être taillée la médaille d’or aux Championnats du monde de boxe amateur féminins à New Delhi (Inde). La pugiliste marocaine a remporté la médaille d’or après avoir battu la Kazakhe Kungeibayeva Lazzat.