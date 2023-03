Président des Iles Canaries : Les bonnes relations avec le Maroc profitent aux zones frontalières

Le président des Iles Canaries a affirmé, lundi, que les «bonnes» relations entre l'Espagne et le Maroc «profitent aux régions frontalières». «Lorsque les relations entre l'Espagne et le Maroc sont bonnes, les Iles Canaries en profitent. Lorsque les relations sont mauvaises, toutes les régions frontalières sont les premières à en pâtir», a confié Angel Victor Torres, dans des déclarations reprises par les médias espagnols. Le responsable a assuré qu'actuellement les relations entre les deux pays sont «normalisées» et «s'améliorent».

«Sans aucun doute, les immigrants ont diminué au fil du temps», a-t-il reconnu à propos de la migration irrégulière vers l’archipel. Torres a souligné qu’il «est clair que les bonnes relations entre les deux pays ont conduit à une plus grande vigilance». Toutefois, il a ajouté que «l'on ne peut pas dire que lorsqu'elles sont mauvaises, la vigilance nécessaire n'est pas exercée», ajoutant que lorsque l'immigration irrégulière dans les îles Canaries diminue «de 60 ou 40 %», ce qui est «très important» pour l’archipel.

Angel Victor Torres s’est rendu au Maroc, il y a deux semaines, dans le cadre d’une visite officielle de deux jours, au cours de laquelle il s'est entretenu avec le chef du gouvernement Aziz Akhannouch et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.