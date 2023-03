Propos racistes contre les Lions : Regragui pardonne l'auteur arrêté en Espagne

Un employé d'hôtel de Madrid a été arrêté, dimanche, pour des commentaires racistes publiés sur les réseaux sociaux à l'encontre de l'équipe nationale de football du Maroc, qui séjourne dans l'établissement. L'Espagnol de 27 ans a été arrêté à l'hôtel vers minuit dimanche, écrit l’AFP, rappelant qu’il risque des poursuites pour crime haineux, selon une porte-parole de la police municipale.

Les policiers sont venus à l'hôtel après une plainte de la direction de l'établissement concernant des déclarations racistes postées en ligne, a ajouté la même source, sans donner plus de détails. Les informations de presse sur ces publications en ligne ont provoqué l'indignation au Maroc, qui courant mars s'est joint à l'Espagne et au Portugal pour présenter leur candidature à l'organisation de la Coupe du monde 2030.

Alors que le Maroc affrontera, ce mardi, le Pérou pour un match amical au stade Metropolitano de l'Atletico de Madrid, le sélectionneur national a été interrogé hier sur le sujet. Walid Regragui a préféré ne pas accabler encore plus cet individu, rapporte RMC. «Beaucoup de joueurs et le public marocain ont parlé du racisme que nous avons subi. C’est un gamin de 19-20 ans, on ne va pas s’attarder sur ça. Dans notre religion, on nous apprend le pardon et on le pardonne», a-t-il déclaré.

L’entraîneur des Lions de l’Atlas a dit espérer que de cette façon, l’auteur de ces mots prendra conscience que ce qu’il a décrit est complètement faux. «Le meilleur exemple en cette période de ramadan est de le pardonner, et lui comprendra que ce qu’il pense des musulmans n’est pas la réalité. Je n’ai pas plus envie d’en parler», a-t-il conclu.