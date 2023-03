CAN 2025 : Des médias algériens accusent «Fouzi Lekjaa de jouer un sale tour à l’Algérie»

Fouzi Lekjaa, président de la FRMF et membre de l’exécutif de la CAF. / DR

La guerre ouverte, pendant plusieurs mois, entre le Maroc et l’Algérie pour arracher l'organisation de la CAN 2025, se poursuit avec l'ouverture d'un nouveau front. Après des reports, la «commission» qui devrait effectuer des visites d’inspections des installations et équipements sportifs dans les pays candidats à accueillir la compétition sportive, a commencé, lundi 27 mars, sa tournée par l’Algérie.

Mais à la surprise des Algériens, ladite «commission» n’est pas composée, comme c’est de coutume dans pareilles circonstances, par des membres de la Confédération africaine de football. La CAF a confié cette mission à une société privée internationale, suscitant l’ire au voisin de l’Est.

«Le Maroc et Fouzi Lekjaa jouent un sale tour à l’Algérie. Fouzi Lekjaa, membre influent de l’exécutif de la CAF et originaire du Maroc, était derrière cette manœuvre pour priver l’Algérie de l’organisation de la CAN», écrit un média sportif algérien.

Pour sa part la Fédération algérienne de football (FAF) a précisé, dans un communiqué, que «la Confédération africaine de football (CAF) a désigné un cabinet international de conseil en stratégie pour mener des visites d’inspection au niveau des pays dont la candidature a été retenue». La visite en Algérie devrait se terminer le mercredi 29 mars.

Pour rappel, la CAF a retenu six candidatures pour accueillir la CAN 2025 : celles du Maroc, de l’Algérie, de l’Afrique du sud, du Sénégal, de la Zambie et du binôme Nigéria-Bénin.