Karim Zaitouni, de la Belgique au Maroc et du salariat à l'entreprenariat avec SisPay

Karim Zaitouni n’imaginait pas, en quittant le Maroc alors qu’il n'avait que 18 ans pour étudier en Belgique, qu’il retournerait s’installer dans son pays d’origine. Et pourtant, ce Belgo-marocain né à Larache reviendra en 2008 pour rester au chevet de son père souffrant, avant de se réinstaller définitivement au Maroc et de se lancer dans l’entrepreneuriat.

Mais avant d’entamer ce qu’il qualifie de «Moroccan Dream», Karim Zaitouni a commencé une bonne carrière en Belgique. De l’Ecole polytechnique de Mons, où il se spécialise en informatique et gestion, il décroche un premier emploi avant même de terminer sa dernière année. Il est alors engagé par Banksys, société de processing en charge d’une plateforme de traitement des transactions de paiement électronique, qui «s’occupait de toute la Belgique, ses cartes, ses commerçants et guichets automatiques de distribution d’argent, ainsi qu’une partie des Pays-Bas». Il fait aussi un MBA en management de l’innovation.

Plus tard, Banksys a été rachetée par Atos Worldline, la fintech numéro 1 en Europe. Une évolution qui permettra au Marocain de travailler sur des projets européens à plusieurs millions d’euros. «Le dernier programme sur lequel j’ai travaillé avant de rentrer au Maroc était de 10 millions d’euros ; il touchait toutes les banques belges et certaines grandes banques européennes, en Allemagne, Pays-Bas, Luxembourg, France... J’étais directeur de programme avec à peu près une centaine de personnes expertes dans les équipes», confie-t-il à Yabiladi.

Rentrer pour vivre le Moroccan Dream

Mais en 2008, Karim Zaitouni rentre définitivement au Maroc pour deux raisons. D’abord familiale, car son père était souffrant. «Je ne voulais pas vivre avec des regrets. J’aimais beaucoup mon père et au-delà de son rôle parental, c’était aussi un ami qui m’aidait et me conseillait. Il a fait plus que ce qui lui était demandé. C’était quelqu’un de bien et je me sentais redevable envers lui. Je devais être à ses côtés», confie-t-il à propos de feu Hajj Allal Zaitouni, décédé six mois après le retour de Karim au Maroc.

Quant à la deuxième raison, le Belgo-marocain rappelle qu’en Belgique, il était fier d’être «Marocain et musulman», mais il était surtout directeur. «Je me disais souvent que je pouvais faire ce que je fais pour mon pays», explique-t-il.

«Quand je retournais au Maroc, je voyais les opportunités et beaucoup de choses à construire. Je me disais alors que je reviendrai pour contribuer avec d’autres personnes ayant le même mindset de construire et de laisser quelque chose pour son pays et ses enfants. C’était aussi l’une des choses qui m’ont motivé pour rentrer, vivre le Moroccan Dream et réaliser quelque chose dans le digital et le paiement et l’authentifier avec une touche marocaine.» Karim Zaitouni

Mais les débuts dans l’entrepreneuriat n’ont pas été faciles. Car après son retour au Maroc, le Belgo-marocain poursuit sa carrière dans le salariat avec un poste de directeur d’intégration world-wide chez la Société maghrébine de monétique (S2M). Finalement, c’est vers la fin de 2010 et le début de 2011 qu’il quitte cette expérience pour commencer l’aventure de SisPay.

Les hauts et les bas de l’entrepreneuriat



«Nous étions avec un collègue en Île Maurice chez un client pendant une semaine et demi. Sur place, nous avons constaté qu’il y a beaucoup d’opportunité et des choses encore à digitaliser. On se disait qu’il serait bien de pouvoir équiper ces gens et leur proposer de nouvelles solutions», se rappelle-t-il.

L’idée de passer à l’entreprenariat était déjà présente dans son esprit depuis plusieurs années. D’ailleurs, le Belgo-marocain avait même déjà tenté à trois reprises de créer une entreprise, pendant qu’il travaillait en Europe. «Je n’avais toutefois pas perdu espoir de créer quelque chose», explique-t-il.

De retour au Maroc, les deux salariés ne savent pas à quel saint se vouer. «L’entreprenariat n’a rien à voir avec le salariat. On a dû suivre des formations en entreprenariat. Les circonstances se sont précipitées ensuite. J’avais déposé ma démission fin septembre 2010 et j’avais un préavis de trois mois. Malgré cela, j’avais peur et j’avais postulé au sein de certaines entreprises, où j’étais retenu. Finalement, en janvier 2011, j’ai pris la décision de me lancer dans l’entrepreneuriat avec SisPay», raconte-t-il.

Sispay démarre ainsi avec un premier produit ; celui de créer un distributeur d’argent à base d’un terminal, lowcost et mobile.

«La première année, nous étions aux bords de la faillite. Heureusement, nous avons eu vers la fin de l’année un premier bon de commande. La deuxième année, nous avons fait un chiffre d’affaires, que nous avons triplé dès l’année suivante. Nous avons ainsi démarré avec des entreprises connues au Maroc.» Karim Zaitouni

Des solutions dans 36 pays en Afrique et au Moyen-Orient

L’entreprise travaille, depuis, sur plusieurs solutions, des bornes digitales de paiement d’un célèbre restaurant, aux terminaux intelligents multifonction, en passant par ceux dédiés au paiement. «Aujourd’hui, nous travaillons avec des clients dans 36 pays en Afrique et Moyen-Orient. Nous collaborons avec de grandes enseignes, comme MasterCard, et nous avons près de 79 clients que nous avons pu servir depuis 10 ans», déclare fièrement le Belgo-marocain.

Et SisPay a encore de belles années devant elle. En effet, en 2020, l’entreprise a signé un accord pour une joint-venture baptisée OnePay S.A. avec Maroc Numeric Fund II. OnePay se présente comme Fintech spécialisée dans la distribution des moyens de paiement et l'agrégation des services avec des transactions électronique. Elle sera destinée, selon Karim Zaitouni, à digitaliser les Retail et les commerçants de proximité. OnePay est également en discussion avec des assureurs en Afrique pour généraliser sa solution de guichets intelligents pour les assurances. «Je remercie d’ailleurs la MAMDA et MCMA qui nous avait fait confiance pour lancer cette borne. Actuellement, 11 guichets existent dans 9 grandes villes du Maroc», souligne le Belgo-marocain.

Karim Zaitouni n’oublie pas non plus le social et l’associatif. «Actuellement, je travaille sur un projet social. De plus, avec OnePay, il y a un volet social très important dont je ne peux pas dévoiler les détails, mais qui va aider à la digitalisation des Rétails de mass», confie-t-il.

Le Belgo-marocain fait également partie de la Fondation One-Hand, qu’il a co-fondé en 2021 et qui vise, selon lui, à «aider les associations à avoir des projets générateurs de revenus».