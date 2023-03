Marathon des sables : Faute de sponsor, les élites marocaines en galère

Ouvert à toutes les nationalités, à tous les âges, aux hommes comme aux femmes, le Marathon des sables risque de perdre ses meilleurs atouts féminins marocains cette année. Prévue du 21 avril au 1er mai prochain, la 37e édition sera marqué par un changement, après que TGCC, multiple vainqueur du tournoi, a décidé de ne pas reconduire la team féminine. En dehors de ce participant majeur du rendez-vous, les marathoniennes marocaines ont cherché d’autres sponsors, en vain.

Malgré son excellent classement à cinq reprises, Aziza Raji fait ainsi partie de celles qui devraient repousser leur participation au MDS à l’année prochaine. En 2021, elle s’est hissée à la première marche du podium chez les femmes. Contactée par Yabiladi ce lundi, elle a exprimé son désarroi de ne pouvoir tenter l’aventure cette année, malgré s’y être préparée. «Avec ma coéquipière Aziza El Amrany, nous avons été classées quatrième et troisième, en 2022. Nous comptions renouveler notre contrat avec le même sponsor, mais cela n’a pas pu se faire», a-t-elle regretté.

«Nous avons attendu un retour pendant longtemps. Une réponse devait nous être donnée en février, donc nous nous sommes entraînées pour être prêtes, mais comme on est déjà fin mars, que nous n’avons pas de retour positif et que le Marathon des sables est dans quatre semaines, je crains que la seule option qui reste est celle de reporter la participation à l’année prochaine, si un sponsor s’engage avec nous pour 2024.» Aziza Raji, marathonienne

Un bon classement au Maroc et à l’étranger, mais sans sponsor

Aziza Raji est connue au Marathon des sables, où elle a été la seule représentante du Maroc parmi les femmes, dans certaines éditions lors desquelles elle a également occupé les premières places du classement. En dehors du MDS, elle s’est fait connaître aussi pour avoir remporté le Trans Atlas Marathon en 2017, où elle a participé à plusieurs reprises aussi. Par ailleurs, Aziza Raji a occupé précédemment la première place dans différentes rencontres de course ou de marathon dans d’autres pays, notamment aux Emirats arabes unis, tout en faisant partie des premières, au Sultanat d’Oman.

Selon Aziza Raji, «les préparations physiques et mentales ne sont pas les plus difficiles». «Malheureusement, c’est au niveau du sponsoring. Nous nous y prenons pourtant à l’avance, sans toujours savoir si nous serons soutenues ou non. Parfois, nous avons des réponses négatives à la dernière phase de nos préparatifs», déplore la marathonienne. Faute de sponsor justement, elle a déjà manqué l’édition 2018 du Marathon des sables.

Classée troisième au MDS 2022, Aziza El Amrany espère pour sa part améliorer sa performance cette année, mais elle a également eu des difficultés à trouver un sponsor, selon ses déclarations ce lundi auprès de notre rédaction. Souvent au top 10 des marathons et semi-marathons auxquels elle a pris part jusque-là, elle estime également que le sponsoring reste le plus grand défi pour les coureuses marocaines. A quatre semaines du 37e Marathon des sables, elle a pu obtenir in extremis un dossard de l’organisation, mais elle cherche encore à être sponsorisée.