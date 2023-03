Les Lions de l'Atlas victimes de propos racistes et islamophobes en Espagne

Les Lions de l'Atlas, qui se trouvent en Espagne depuis dimanche, ont été victimes de propos racistes et islamophobes tenus par des employés de leur hôtel madrilène. En effet, certains travailleurs de l'hôtel Eurostars Madrid Towers, où séjourne l'équipe nationale marocaine, ont posté des commentaires racistes et islamophobes sur les réseaux sociaux, se moquant du jeûne des joueurs.

? HONTEUX !



Voici ce qu’un membre du personnel de l’hôtel où crèchent nos joueurs a publié sur son Instagram personnel :



«On leur sert la m*rde du Ramadan. Leurs p*tains de croyances de ???»



«P*tain de maures de m*rde, j'e**erde le Ramadan et leurs p**ains de m*rts !» pic.twitter.com/nyuLU4WbPc — TFT MOROCCO (@TFT_Morocco) March 27, 2023

La direction de l'hôtel est intervenue pour condamner fermement ces propos, en annonçant qu'elle ferait appel à la police. L’établissement a également présenté ses excuses à «tous ceux qui se sont sentis offensés par ce qui s'est passé». «A titre personnel, je suis un Arabe et musulman qui fait le Ramadan comme beaucoup de collègues de l'hôtel. C'est pourquoi nous nous sentons blessés comme n'importe quel musulman dans le monde», a déclaré l'un des responsables de l'hôtel. «Nous voulons condamner tout acte de racisme et nous présentons nos excuses une fois de plus auprès de toutes les personnes qui ont été offensées», a-t-il ajouté.

Le responsable a souligné que ceux «responsables de ces photos et ces commentaires n'appartiennent pas à l'hôtel ou à la chaîne». «Il s’agit de travailleurs intérimaires qui sont appelés quand il y a des événements dans les hôtels. Ils ont déjà été expulsés», a-t-il confirmé.

A noter que l'équipe nationale marocaine s'apprête à affronter son homologue péruvienne, mardi, en match amical au Cívitas Metropolitano de Madrid.