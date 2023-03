Maroc : Un individu s’immole par le feu devant le département de la Culture à Rabat

Un homme s’est immolé par le feu, ce lundi matin, devant le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication - département de la culture à Rabat. Selon des sources médiatiques, l’individu s’est mis le feu après s’être versé un liquide inflammable sur le corps. Les passants sont intervenus pour lui porter secours et éteindre les flammes, ce qui a pu lui sauver la vie in extremis. C’est une trentaine de minutes plus tard qu’une ambulance aurait été dépêchée pour hospitalier l’homme, resté gisant sur le sol en attendant.

Dans un communiqué, le ministère a confirmé l’incident, ajoutant que l’homme fait partie du personnel retraité du Théâtre national Mohammed V. Tout en exprimant sa solidarité avec l’individu et ses proches, le département a indiqué avoir déjà accepté les propositions d’achat de deux spectacles proposés par le retraité, en 2022 puis un en 2023 et qui ont été programmés dans les villes de Salé et de Mechraâ Belksiri.

Par ailleurs, l’homme touche l’ensemble de ses indemnités de retraite et les raisons de son immolations ne sont pas encore connues, selon la même source. Le ministère indique suivre de près sa situation, après avoir désigné un responsable à cet effet, le temps de l’hospitalisation de l’homme au CHU Ibn Sina de Rabat.