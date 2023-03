Eté 2023 : Royal Air Maroc déploie un programme de vols renforcé avec 6,2 millions de sièges

A la veille d’une saison d’été qui s’annonce exceptionnelle, Royal Air Maroc a annoncé, ce lundi, un programme de vols renforcé sur la plupart de ses destinations. La compagnie nationale a expliqué qu’elle se prépare ainsi à «accompagner une forte demande sur ses vols, dans un contexte porteur marqué par une bonne reprise des voyages d’affaires et de tourisme».

La RAM mettra en place une offre de 6,2 millions de sièges sur plus de 90 destinations à travers les quatre continents. «Cette augmentation de l’offre fait suite au rétablissement de la quasi-totalité des routes qui avaient été suspendues pendant la crise sanitaire et à l’ouverture de nouvelles lignes en 2022 telles que Tel Aviv, Dubaï, Séville, Porto… Aujourd’hui, Royal Air Maroc a recouvert près de 95% de son réseau de 2019» rappelle-t-on dans un communiqué.

La compagnie déploie aussi ses nouvelles capacités pour faciliter le déplacement de ses clients en période estivale notamment les Marocains du monde. Ainsi, plus de 2,3 millions de sièges seront déployés sur le continent européen et quelque 902 vols par semaine relieront 11 aéroports marocains à 34 aéroports européens. Sur l’Amérique du Nord, la compagnie proposera près de 500 000 sièges, soit 6% de plus que l’offre proposée en été 2019.

Transporteur panafricain au service des diasporas d’Afrique, Royal Air Maroc renforce aussi son réseau continental qui passera à 26 routes aériennes avec une offre de 901 800 sièges et proposera aussi 200 000 sièges sur ses routes du Moyen Orient.

Par ailleurs, la RAM renforcera la dizaine de routes aériennes régulières reliant Tanger, Nador et Oujda aux villes européennes et proposera six nouvelles lignes aériennes directes reliant ces trois villes à l’Europe, notamment sur les métropoles abritant une grande communauté des Marocains du monde. En effet, la compagnie programmera trois lignes directes supplémentaires reliant Tanger à Madrid, Barcelone et Londres. Elle mettra en place aussi deux liaisons directes reliant Nador à Madrid et à Barcelone. Une route aérienne directe supplémentaire reliera Oujda à Düsseldorf.

De plus, les lignes reliant Casablanca à Barcelone, Bologne, Malaga, Madrid, Bruxelles et Milan, passeront ainsi à deux vols quotidiens.