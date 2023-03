Walid Regragui : «Lorsqu’on joue en équipe, on ressemble à quelque chose»

L’émission «Téléfoot» de TF1 a consacré, dimanche, un reportage sur les coulisses de la victoire historique du Maroc contre le Brésil (2-1), à Tanger. Le journaliste Sébastien Barniaud est ainsi parti à la rencontre de Walid Regragui et du Onze national.

Revenant sur le parcours des Lions lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, le sélectionneur national a revu les images les plus marquantes du Mondial. «Quand tu revois ça, tu te dis pour ces moments : "c’est pour ça qu’on fait ce sport"», confie-t-il. «C’est aller au-delà du football et c’est ça la plus grande victoire ; le fait de faire rêver tout un peuple. C’est juste incroyable», ajoute pour sa part Romain Saiss, capitaine des Lions de l’Atlas.

Walid Regragui est aussi revenu sur la clé de ce changement. «Je suis souvent très proche de mes joueurs, mais je peux être très dur. Ils ont compris que nous ne jouons pas que pour nous», a-t-il expliqué.

«Souvent, c’était l’erreur en équipe nationale. Les joueurs venaient et pensaient qu’il fallait qu’ils jouent et qu’ils montrent leurs talents. Là, ils ont compris qu’il faut jouer en équipe. J’espère qu’ils comprennent que lorsqu’on joue en équipe, on ressemble à quelque chose.» Walid Regragui

Avant le match contre le Brésil, le sélectionneur national a prédit «une symbiose extraordinaire» et un «match spectaculaire», grâce au public. «La ferveur du Mondial a fait qu’aujourd’hui, le stade était plein et il y avait une ambiance incroyable. On a assuré notre présence en gagnant contre cette très grande nation du Brésil», témoigne Sofiane Boufal après la rencontre.

Pour Walid Regragui, cette victoire «confirme un peu notre mondial et comme quoi ce n’était pas un hasard». «Nous avons une belle équipe et encore du travail», conclut-il. «Le Maroc de Regragui ne manque pas d’ambitions. Cap sur la prochaine CAN pour cette nation qui l’attend depuis 1976», conclut le reportage.