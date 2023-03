Le Maroc confirme ses ambitions pour la CAN 2024 en Côte d'Ivoire

Le capitaine de la sélection du Maroc Romain Saïss et le gardien de but Yassine Bounou / DR.

Le Maroc a prouvé que son parcours à la Coupe du monde n’était pas une aventure hors du temps, en dominant, samedi, le Brésil, (2-1) lors d’un match amical, écrit dimanche RMC. Cette victoire intervient alors que les Lions de l’Atlas devraient se présenter en début d’année prochaine comme l’un des grands favoris de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023) organisée en Côte d’Ivoire, poursuit la même source. Un rendez-vous où le Onze national compte assumer son nouveau statut et affirmer les ambitions portées par son entraîneur.

«On ne peut plus se cacher, il faut accepter ces responsabilités, ce statut de favori», a confié le capitaine des Lions et défenseur central, Romain Saïss. «Je pense que le Maroc mérite de remporter un trophée. On a malheureusement remporté cette compétition qu’une seule fois. C’était, je crois, en 1976. C’est pour vous dire, seul le coach devait être né à cette époque», a-t-il ajouté.

«C’est important parce qu’au final, ce qui reste, ce sont les trophées. On a soif de victoires, de trophées, le coach a inculqué cette culture de la gagne depuis qu'il est arrivé. On voit bien que tout le monde est réceptif, il faut continuer avec cette mentalité et cet état d’esprit pour décrocher ce trophée en Côte d’Ivoire.» Romain Saïss

La même source rappelle que le Maroc n'avait encore jamais dominé la Seleçao. Samedi, les Lions de l'Atlas ont ouvert le score par l'intermédiaire de Sofiane Boufal (29e) sur une passe décisive du jeune Bilal El Khannous. Casemiro a profité d'une erreur de Bounou pour égaliser à la 67e, mais le Maroc a repris l'avantage grâce à une reprise de volée sous la barre du rentrant Abdelhamid Sabiri (79e). Mardi, les Lions affronteront le Pérou dans le cadre d’un deuxième match amical prévu à Madrid.