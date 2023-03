France : Un ex-tennisman marocain poursuit le patron du PSG pour «travail dissimulé»

L’ancien tennisman marocain Hicham Karmoussi a décidé, vendredi 24 mars, de saisir la justice française contre Nasser Al Khelaïfi, pour «travail dissimulé». L’ex-joueur marocain reproche au patron du Paris Saint-Germain (PSG) de l’avoir employé comme majordome, sans autorisation de travail et sans déclaration. Il lui reproche aussi des faits de «harcèlement moral, violences psychologiques, menaces et conditions de travail contraires à la dignité humaine».

Consultée par RMC Sport et BFM TV, la plainte est déposée contre X mais vise clairement le patron du PSG. Hicham Karmoussi y indique avoir travaillé de 2011 à 2018 sans contrat. Son avocat, Me Antoine Ory, indique que son client a, «pendant des années, travaillé sans contrat ni titre de séjour pour Monsieur Al Khelaïfi et à un rythme insoutenable». Pour cette raison, il «entend aujourd’hui dénoncer ce système brutal et cynique».

Selon Mediapart et le journal Le Monde, tout a commencé il y a une quinzaine d’années, lorsque Karmoussi a été recruté par Al Khelaïfi comme majordome. En 2011 notamment, l’ancien champion marocain dispose d’un visa touristique en France pour une durée de trois mois, sans autorisation de travail, mais continue à rendre des services à son employeur. Il réside au domicile du patron du PSG, à Paris, en s’occupant quasiment de tout ce qui se rapporte à Nasser.

Hicham Karmoussi fait ses premières sorties sur l’affaire en novembre 2022, en revenant sur quelques missions lui ayant été confiées. Il évoque notamment «la récupération et la destruction de données confidentielles recherchées par la police française», sur ordre de Nasser Al Khelaïfi, dans le contexte de l’enquête sur la candidature du Qatar pour la tenue du Mondial 2022. Al Khelaïfi aurait même demandé à ce que son majordome récupère des dossiers et les dissimule au Maroc, de manière à ce qu’ils ne soient plus accessibles sur le territoire français, en prévision d’une éventuelle perquisition à domicile. Cette demande aurait été faite le jour même où une perquisition a été menée dans les locaux de BeIn sports, selon la version du plaignant.

Une plainte qui s’ajouterait à une première pour les mêmes motifs

Hicham Karmoussi confie aux médias français avoir été avec son patron «jour et nuit, parfois jusqu’à 4 heures du matin», au point de vivre totalement éloigné de sa famille. Selon lui, il aurait été menacé à chaque fois qu’il a abordé l’idée de son départ. De son côté, Nasser Al Khelaïfi rejette ces accusations, en les qualifiant de «manipulation médiatique».

Hicham Karmoussi s’est fait connaître d’abord dans le tennis professionnel, en représentant le Maroc aux Jeux panarabes de Jordanie en 1999. C’est d’ailleurs à cette occasion qu’il est remarqué par le Qatar, où il rejoint la Fédération de tennis dès 2000. Commencent alors des amitiés avec Nasser Al Khelaïfi, joueur professionnel à l’époque et proche de l’actuel émir Tamim ben Hamad al-Thani. Ce dernier le place à la tête du PSG et du conseil d’administration du groupe BeIn Media Group.

L’ex-tennisman marocain se voit proposer de devenir l’homme à tout faire d’Al Khelaïfi. Il considère cette offre comme une occasion avantageuse. Présenté plus tard par son patron devant les médias français comme majordome, il ne bénéficierait pas d’une déclaration de travail en tant que tel.

Le journal L’Equipe indique que cette plainte devrait être versée à une première enquête préliminaire pour «travail dissimulé», ouverte le 16 janvier dernier par le parquet de Paris. En effet, une première plainte a été déposée par Hicham Bouajila, un autre ex-collaborateur de Nasser Al Khelaïfi, qui dénonce un traitement similaire à celui de Hicham Karmoussi.