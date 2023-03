Football : Après sa victoire sur le Brésil, l’équipe du Maroc est déjà en Espagne

L’équipe nationale de football s’est envolée pour l’Espagne, quelques heures après sa victoire historique sur le Brésil (2-1), en match amical disputé dans la nuit de samedi à dimanche au grand stade Ibn Batouta de Tanger. Ainsi, les Lions de l’Atlas sont arrivés à Madrid, très tôt dimanche, en préparation de leur deuxième match amical, prévu mardi 28 mars face au Pérou.

En conférence de presse, samedi à l’issue de cette première victoire, le sélectionneur national Walid Regragui a déclaré que l’équipe se préparerait pour cette seconde rencontre en essayant de gérer le temps de récupération qu’elle avait, ainsi que la tenue du match dans les conditions de jeûne du mois de ramadan.

صور وصول المنتخب الوطني لمدينة مدريد ??



?Atlas Lions arrived safely in Madrid to prepare their next match against Peru #DimaMaghrib ?? #AtlasLions #TeamMorocco pic.twitter.com/ZahVyQ1Yw2