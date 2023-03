Sommet arabe : La présidence algérienne réduite à quelques mois

L’Arabie saoudite accueillera, le 19 mai prochain, un nouveau sommet arabe ordinaire, annonce la Ligue arabe ce dimanche 26 mars. «Suite aux consultations tenues entre le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou El Gheit, et le gouvernement saoudien, le 32e sommet arabe devrait se tenir le 19 mai en Arabie Saoudite. Le Sommet sera précédé par plusieurs réunions préparatoires au niveau de hauts responsables et ministres», a indiqué le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, l’Egyptien Houssam Zaki.

Cette décision marque le début du compte à rebours pour la présidence algérienne du sommet arabe, obtenue lors du dernier conclave de l'organisation panarabe, le 1er et 2 novembre à Alger. Un conclave marqué par d’importantes défections de leaders de la région, dont notamment celles du roi et du prince héritier d'Arabie saoudite, du roi de Jordanie et du président des Emirats arabes unis, ainsi que du roi Mohammed VI.

Cette annonce de la Ligue arabe a été précédée, vendredi, par un échange téléphonique entre le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, et son homologue saoudien le prince Fayçal Ben Farhan Ben Abdallah Al Saoud.

Traditionnellement, les présidences des pays hôtes des sommets arabes ordinaires durent au moins une année.