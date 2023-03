Maroc : Décès de Abdelouahed Radi, ancien ministre et ancien président du Parlement

Abdelouahed Radi, n’est plus. L’ancien premier secrétaire de l’USFP (2008-2012) a rendu l’âme, ce dimanche, dans une clinique à Paris où il a été admis depuis quelques semaines, nous confie une source proche de l’USFP. Un média du Parti de la Rose a également confirmé le décès de Radi.

Radi était le vétéran des parlementaires au Maroc. En 1963, à la suite du référendum constitutionnel tenu un an auparavant, il s'était présenté aux toutes premières élections législatives sous les couleurs de l’UNFP (Union nationaliste des forces populaires) et avait remporté un siège. Depuis, il a été réélu en 1970, 1977, 1984, 1993, 1997, 2002, 2007, 2011, 2016 et 2021, dans la même circonscription de Sidi Slimane.

Radi avait occupé aussi des fonctions ministérielles. En 1983, le roi Hassan II l’avait désigné ministre de la Coopération dans le gouvernement dirigé par Mohammed Karim Lamrani, alors que l’USFP était dans les rangs de l’opposition. En 2007, le Premier ministre Abbas El Fassi le nommait à la tête du département de la Justice.

Il était président de la Chambre des représentants à trois reprises : en 1997, puis en 2002 et enfin en 2010. Avant son décès, Abdelouahed Radi, né à Salé en 1935, était considéré comme l’une des dernières figures historiques de l’USFP ayant côtoyé Mehdi Ben Barka, le fondateur de l'UNFP.