Nizar Baraka participe à la Conférence de l’ONU sur l’eau

En marge de sa participation à la Conférence des Nations unies sur l’eau, organisée du 22 au 24 mars 2023 au siège de l’ONU à New York, Nizar Baraka, ministre marocain de l’Equipement et de l’eau, a tenu plusieurs rencontres bilatérales, avec des ministres et hauts responsables étrangers également participants à la Conférence.

A cet égard, Nizar Baraka s’est entretenu, mercredi 22 mars, avec Mazen Ghunaim, ministre, président de l’Autorité de l’eau de Palestine. Lors de cette rencontre, Baraka a souligné la disposition du Maroc, sous les directives du roi Mohammed VI, à apporter son appui constant au développement du secteur de l’eau en Palestine, notamment par l’apport d’expertise et le renforcement des capacités, a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi. En cette occasion, les deux ministres ont convenu d’accélérer la mise en œuvre de la feuille de route de mise en œuvre de l’Accord de coopération signé en 2015.

Nizar Baraka a également rencontré Ofir Akunis, ministre israélien de la Science, de la technologie et de l’innovation. Les principaux échanges ont porté sur les moyens de développer les liens de coopération, notamment dans le domaine de l’eau à travers la recherche et l’innovation, le partage d’expérience et d’expertise et l’apport d’assistance technique.

Jeudi 23 mars, le ministre s’est entretenu avec Joost Oorthuizen, directeur de Invest International, organisation publique néerlandaise chargée de mettre en œuvre des politiques au nom du ministère des Affaires étrangères. Les discussions ont porté sur les projets marocains d’intérêt, dont les stations de dessalement, les infrastructures routières et portuaires, ainsi que l’hydrogène vert et les modes de financements qu’Invest International proposerait.

Une rencontre bilatérale a été tenue aussi avec Hani Sewilam, ministre égyptien des ressources en eau et de l’irrigation, durant laquelle Baraka a réitéré l’appui du Maroc à l’Initiative égyptienne AWARe lancée lors de la journée de l’eau de la COP27, en novembre 2022 à Sharm Es Sheikh, et qui ambitionne d’offrir des solutions d’adaptation transitoires à la planète et à ses habitants, ainsi que l’engagement du Maroc pays à soutenir le lancement du plan d'action proposé au cours des sept prochaines années pour atteindre les objectifs visés par cette initiative.

Le ministre a également invité son homologue égyptien à prendre part à la troisième édition de la Conférence internationale eau et climat, qui portera sur la gestion de bassin et les clés d’adaptation pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD). Cette rencontre est prévue les 6 et 7 juillet 2023, à la ville de Fès au Maroc.

La journée du vendredi 24 mars, une rencontre a réuni Baraka avec Mark Harbers, ministre des Infrastructures et de la gestion de l’eau des Pays-Bas. Les deux ministres ont échangé autour des moyens de dynamiser davantage les échanges. La rencontre a été couronnée par la signature du MoU de coopération entre les gouvernements des deux pays, dans le domaine des ressources en eau.

Enfin le ministre s’est entretenu avec Beth Dunford, vice-présidente de la Banque africaine de développement (BAD), chargée de l'agriculture, du développement social et humain. La responsable a fait part de la disposition de la banque à apporter son soutien, en finançant des projets du ministère en matière de gestion intégrée des ressources en eau et les stations de dessalement.

Nizar Baraka a également eu des entrevues avec les ministres en charge de l’Eau de Guinée, de Madagascar, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal et du Tchad.