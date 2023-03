Football : Le Brésil conteste l’arbitrage du match amical face au Maroc

Jouant pour la première fois au Maroc, la sélection du Brésil a du mal à accepter sa défaite en match amical face aux Lions de l’Atlas, qui ont battu la Seleção (2-1) pour la première fois de leur Histoire, lors de la rencontre tenue samedi soir au grand stade de Tanger. La presse brésilienne a formulé quelques critiques envers le jeu proposé par la sélection, mais en pointant aussi l’arbitrage, qui selon elle n’aurait pas été équitable.

Entraîneur intérimaire de la Seleção, Ramon Menezes a déclaré après le match avoir pensé, «surtout en première mi-temps, à renforcer un peu plus le système défensif, surtout sur les côtés, car le Maroc est très fort sur les côtés, surtout à droite». Il a également glissé un mot sur l’arbitrage. «Je ne suis pas du genre à parler de l’arbitrage, mais tout le monde l’a vu…», a-t-il dit, suggérant des objections sur les décisions prises par Selmi Sadok pendant le match.

Pour sa part, le capitaine Carlos Henrique Casemiro estime que l’arbitre tunisien a «sifflé trop de fautes». Dans ce sens, il a déploré le refus du but de Vinicius Jr. (25e) pour cause de hors-jeu, pourtant vérifié et confirmé par la VAR. En zone mixte, Casemiro a déclaré que son sélectionneur avait fait «un excellent travail». «La plus grande difficulté, avec tout le respect que je lui dois, a été pour moi l’arbitrage», a-t-il confié. Lors du match, bien que plusieurs autres fautes n’aient pas été sifflées, nombre de joueurs du Brésil ont contesté les décisions de l’arbitre, créant parfois quelques tensions sur le terrain.

Même son de cloche du côté du joueur madrilène Rodrygo Silva de Goes, qui reproche à l’arbitre d’avoir sifflé «à chaque pression» de la part du Brésil. «Mais je ne vais pas chercher d’excuses. [Le Maroc] est une équipe très forte, qui s’est très bien comportée en Coupe du monde», a-t-il déclaré après le match.