Football : Walid Regragui revient sur la victoire historique du Maroc contre le Brésil

L’entraîneur de la sélection nationale de football, Walid Regragui, a adressé des remerciements particuliers aux supporters marocains, «pour l’amour qu’ils donnent à cette équipe et pour leur soutien aux joueurs». A l’issue d’une rencontre, certes amicale, les Lions de l’Atlas ont battu le Brésil pour la première fois de leur histoire (2-1), lors de ce match joué au grand stade de Tanger, samedi 25 mars.

En conférence de presse de l’après-match, Walid Regragui a déclaré que le Onze national était «heureux de jouer à Tanger devant ce public». «Notre objectif est de jouer dans toutes les villes marocaines, parce que l’équipe nationale appartient à tous les Marocains», a-t-il souligné.

Le match amical face au Brésil a vu la présence de dizaines de milliers de supporters marocains, venus de toutes les villes du pays et de l’étranger pour soutenir les Lions de l’Atlas. C’est d’ailleurs le premier que joue la sélection nationale à domicile, après son exploit historique au Mondial 2022 du Qatar, à l’issue duquel le Maroc s’est hissé au carré d’or. Ainsi, le pays est devenu la première nation africaine et arabe à atteindre les demi-finales d'une Coupe du monde.

Signe de l’esprit de reconnaissance et de fair-play promu dès l’ouverture de cette rencontre, une minute de silence a été observée en mémoire de Pelé, grande figue du football brésilien et mondial décédée le 29 décembre 2022, tandis qu’un portrait de lui a été projeté dans le stade.

Un nouvel exploit historique

Dans une nouvelle première, le Maroc a enregistré sa première victoire contre le Brésil, malgré les blessures de nombreux joueurs titulaires ainsi que les conditions du jeûne du ramadan. A ce titre, Walid Regragui a salué l’esprit combatif et collectif que ses joueurs ont montré sur le terrain. «Tous les joueurs de l’équipe ont pleinement rempli leur devoir et remporté une victoire importante, pour la première fois de l’Histoire, contre l’équipe brésilienne qui est la première nation de football dans le monde et cinq fois championne du monde», a déclaré l’entraîneur.

Au micro de la chaîne publique sportive Arryadia, Walid Regragui a souligné que «les joueurs voulaient entrer dans l’Histoire» et qu’il avaient tous été au rendez-vous. Revenant sur l’état physique des Lions de l’Atlas, le sélectionneur a souligné qu’Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat, Noussair Mazraoui et Azzedine Ounahi étaient blessés mais avaient tenu à se battre pour les couleurs du pays. «C’est l’esprit du groupe, tout joueur sur le terrain se bat pour le maillot national», a-t-affirmé. Dès la 29e minute de jeu, Sofiane Boufal a ouvert le score en marquant un premier but pour le Maroc.

L’entraîneur a évoqué aussi l’état de fatigue apparente des joueurs lors de la deuxième mi-temps, ce qui ne les a pas empêchés de continuer à créer des occasions jusqu’à marquer le second but (79e), œuvre d’Abdelhamid Sabiri. «J’ai apprécié la réaction des joueurs en deuxième mi-temps. Même si nous n’étions pas à notre meilleur niveau, les joueurs n’ont pas reculé et nous avons gagné pour les supporters qui sont venus nous soutenir, afin de leur dire merci pour tout le soutien.»

Dans ce contexte, «le prochain match du Maroc contre le Pérou ne sera pas facile», a déclaré par ailleurs Regragui. Mardi 28 mars, les Lions de l’Atlas se déplaceront en effet en Espagne, pour disputer un nouveau match amical, cette fois-ci contre la sélection péruvienne.

«Nous jouerons dans trois jours, nous travaillerons pour gérer le temps de récupération que nous avons, le décalage horaire et les conditions de jeu avec le jeûne, mais cela ne doit pas nous empêcher de donner le meilleur de nous-mêmes. Je vais travailler aussi pour donner au reste des joueurs l’opportunité d’être sur le terrain», a souligné Walid Regragui.