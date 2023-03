Danemark : Le Maroc condamne un nouvel autodafé du coran à Copenhague

Le Maroc a exprimé sa vive condamnation de l’autodafé d’un exemplaire du coran à Copenhague (Danemark), devant les forces de l’ordre. Dans un communiqué publié samedi en soirée, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a souligné que cet acte a été commis «devant la représentation diplomatique d’un autre pays musulman», ce que la diplomatie marocaine considère comme «un acte provocateur qui le concerne également».

Le ministère a ajouté que cet acte heurtait «les symboles sacrés et les sentiments de plus d’un milliard de musulmans», en particulier au cours du mois du ramadan. Dans ce sens, le Maroc a lancé un appel aux autorités danoises pour «appliquer la loi avec fermeté» et «faire face à ces agissements incendiaires irresponsables», de façon à «ne pas permettre qu’ils se reproduisent sous quelque prétexte que ce soit».

Par ailleurs, le ministère a insisté sur la nécessité de «dissuader de toutes les formes de haine contre les religions et d’atteinte aux sentiments de leurs adeptes».