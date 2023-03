Le Maroc devient le premier importateur de blé de l’Union européenne

Le Maroc est devenu la première destination à l’export pour le blé de l’Union européenne, lors de la campagne agricole 2022-2023. Les ventes vers d’autres pays ont été freinées par la relance de la concurrence en mer Noire, après l’apaisement des perturbations de la guerre entre la Russie et l’Ukraine que le marché du blé.

Avec des besoins d’importation accrus après une récolte frappée par la sécheresse, le Maroc est devenu ainsi un marché plus important que d’habitude pour le blé de l’UE.

L’agence de presse Reuters a rapporté que le pays prévoyait d’importer 1,5 million de tonnes supplémentaires de blé tendre entre mars et mai. Selon la même source, la demande constante du Maroc, ainsi que d’importantes ventes à l’Algérie, à la Chine et à l’Egypte ont aidé la France, plus grand producteur de blé de l’UE, à vendre la majeure partie d’un excédent d’exportations hors-UE estimé à un peu plus de 10 millions de tonnes.

La concurrence de la mer Noire est revenue sur le devant de la scène depuis le milieu de la saison, ajoute l’agence de presse. Les volumes ukrainiens sont soutenus par un corridor de la mer Noire en temps de guerre, tandis que la Russie a trouvé des débouchés pour sa récolte record de 2022.