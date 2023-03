Albares salue le bilan positif pour l’Espagne du soutien au plan marocain d’autonomie au Sahara

Le ministre espagnol des Affaires étrangères a puisé dans le lexique de la tauromachie pour se féliciter de la nouvelle page dans les relations avec le Maroc. José Manuel Albares a affirmé, dans des déclarations à la presse, que son pays «est sorti par la grande porte» de la crise avec le Maroc, suite au soutien de Pedro Sanchez au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental.

«Nous avons surmonté une crise profonde et nous avons jeté les bases pour que cela ne se reproduise plus. Il est nécessaire d'avoir les meilleures relations avec les pays avec lesquels vous partagez une frontière commune. Et c'est le cas du Maroc.»