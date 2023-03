Les députés du PJD veulent auditionner le Wali de Bank Al-Maghrib et la ministre des Finances

Le groupement des députés du PJD souhaite auditionner le Wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, et la ministre des Finances et de l’Economie, Nadia Fettah Alaoui. Une demande en ce sens a été adressée au président de la Commission des Finances de la Chambre des représentants pour «examiner les impacts de l’inflation élevée et l'augmentation du taux directeur sur l'économie nationale», expliquent les parlementaires islamistes.

Pour rappel, le conseil d’administration de BAM, lors de sa réunion du 21 mars, a justifié le relèvement du taux directeur à 3% afin de «prévenir l’enclenchement de spirales inflationnistes auto-entretenues» et «favoriser le retour de l’inflation à des niveaux en ligne avec l’objectif de stabilité des prix». Lors de cette réunion, l’instance de Bank Al-Maghrib a également constaté que «les dépenses globales se sont alourdies de 15,9% reflétant en particulier la hausse de la charge de compensation».

La requête du groupement des députés du PJD sera présentée au gouvernement Akhannouch pour approbation.