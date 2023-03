Aiguebelle : 75 MDH pour renforcer la stratégie de fabrication Maroc

La Compagnie chérifienne de chocolaterie-Aiguebelle s’est dotée d’une nouvelle ligne de production de marque, inaugurée vendredi à Casablanca par Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce. «Ce projet d’un montant d’investissement de plus de 75 millions de dirhams va permettre à l’entreprise de monter en gamme et se positionner davantage dans la strate supérieure des chocolatiers à l’échelle nationale et internationale», a-t-il souligné, en marge de la cérémonie d’inauguration.

Cette nouvelle ligne dote l’entreprise d’une capacité de production supplémentaire de 20 tonnes par jour, a indiqué un communiqué. «Il s’agit de la plus récente génération de machine de moulage chocolat, sucre chocolaté, tablette et barres. C’est la première acquisition en Afrique et la huitième au monde», ajoute pour sa part Amine Berrada Sounni, président du Groupe Omnipar, dont la Compagnie chérifienne de chocolaterie-Aiguebelle est filiale.

Ryad Mezzour a par ailleurs exprimé sa fierté «de voir naître cette nouvelle unité au sein de cette entreprise marocaine historique». «Cet investissement vient confirmer la forte dynamique du secteur mais surtout l’adhésion de nos industriels à la stratégie de substitution à l’importation à travers plus de production locale», a-t-il ajouté. L’entreprise confirme ainsi sa vocation pour un «Made in Morocco» à forte valeur ajoutée, avec une ligne de production conforme aux normes de sécurité avancées.

Economique en consommation d’énergie, cette nouvelle ligne est dotée d’une capacité de dosage qui dépasse les 99%. Elle respecte les normes écologiques, avec de faibles ratios de chutes en matière d’emballages réalisés en mode «cold seal». Pour Amine Berrada Sounni, cet investissement vient appuyer tout un dispositif mis en place par le groupe Omnipar et ses filiales, pour hisser le «Made in Morocco», promu par le ministère de tutelle, aux standards internationaux.

«Nous nous engageons à mettre le produit marocain plus en avant, à encourager la consommation professionnelle nationale, ainsi qu’à développer les métiers de la pâtisserie et de la chocolaterie», précise-t-il.