Maroc : La mosquée d’El Guerguerate a accueilli sa première prière du ramadan

Nouvellement inaugurée à l’initiative du ministère des Habous et des affaires islamiques, la mosquée d’El Guerguerate a accueilli pour la première fois la prière de Tarawih, dans la soirée du mercredi 22 mars 2023, à la veille du premier jour de ramadan qui a débuté jeudi au Maroc. Cet espace est situé sur une zone frontalière entre le Maroc et la Mauritanie, connue pour son trafic routier assurant le transport des biens et des marchandises entre plusieurs pays d’Afrique par voie terrestre. Ainsi, des riverains, des chauffeurs marocains et étrangers ont pu effectuer leur première prière dans le lieu de culte.

La mosquée d’El Guerguerate a été construite pour un budget de 8,8 millions de dirhams. Elle s’étend sur 3 767 mètres carrés, couvrant une salle de prières pour hommes et une autre pour femmes, d’une capacité totale de 500 personnes. Elle se compose aussi de salles d’ablutions et d’un logement pour l’imam, en plus du minaret, indique le ministère des Habous sur son site. Elle est désormais ouverte pour accueillir les fidèles pendant les cinq prières quotidiennes, en plus de celles du mois béni.

La première pierre de la mosquée d’El Guerguerate a été posée exactement le 18 novembre 2020, à l’occasion des 65 ans de l’Indépendance du Maroc. Le lancement officiel du projet a eu lieu aussi cinq jours après l’intervention des Forces armées royales (FAR), afin de sécuriser le poste frontalier que des individus du Front Polisario ont visé par des perturbations de trafic routier.