Maroc : Les créateurs de mode se regroupent en association nationale

L’Association nationale des créateurs marocains de mode (ANCMM) a annoncé son lancement, mardi 21 mars à Casablanca. Présidée par Meriem Boussikouk, la nouvelle organisation ambitionne de représenter les professionnels du métier, de défendre leur statut et proposer un accompagnement structuré aux plus jeunes créateurs. Avec sa vice-présidente Samira Mhaidi, l’ANCMM travaille d’ores et déjà sur sa première action concrète, qui est de mettre en place une Fashion Week annuelle et officielle.

Pour l’heure, l’association regroupe «une vingtaine de designers de mode marocains», a rapporté Le360. Citée par le média, sa présidente déplore une «anarchie totale» du métier, faisant que «les stylistes sont frustrés de créer leurs modèles et de les retrouver partout», notamment sur les réseaux sociaux. «Tout le monde prétend faire de la haute couture. Des fois, on retrouve les photos de nos shootings dans des sites de vente en ligne», a-t-elle ajouté auprès de la même source. Dans ce contexte, l’ANCMM œuvrera à mettre en lumière «tous les créateurs de mode marocains, et pas uniquement ceux de la haute couture traditionnelle».

Trésorière de l’association, la designer de mode Meryem Belkhayat, a indiqué pour sa part que l’objectif était de «professionnaliser le métier, dans le but de servir la cause du patrimoine national, en protégeant les créations de mode de la contrefaçon».