L’édition 2023 du «Marrakech du Rire» reportée

Les organisateurs du Festival «Marrakech du Rire» et le Groupe M6 ont annoncé, jeudi, le report de l'édition 2023. Dans un communiqué, ils ont évoqué «l’impossibilité de recevoir des spectateurs au sein du Palais Badii cette année».

En effet, des travaux de restauration du Palais Badii «vont être réalisés, empêchant ainsi l'accueil du public à cette période», poursuit le communiqué, qui ajoute que «c’est avec regret mais aussi par attachement à l'identité du Festival qu'il a été décidé de le reporter, aucun autre site ne pouvant remplacer ce lieu emblématique qui a vu naitre et grandir le Festival».

«Jamel Debbouze et toutes les équipes du Festival tiennent à remercier le public pour sa fidélité», conclut le communiqué signé par le Groupe M6, «partenaire historique du Marrakech du Rire».

Les organisateurs du Festival «MARRAKECH DU RIRE» et le Groupe M6 annoncent le report de l’Edition 2023 du Festival compte tenu des travaux de restauration du Palais Badii empêchant ainsi l’accueil des spectateurs cette année. pic.twitter.com/i0d0sfpnYR — M6 (@M6) March 23, 2023

Le report de cette édition intervient surtout en plein tensions diplomatiques entre la France et le Maroc. Il y a deux semaines, la cheffe de la diplomatie française s’est dite attachée à «pratiquer l'apaisement». Catherine Colonna réagissait après son interpellation sur les propos d’une «source officielle» au sein du gouvernement marocain qui a répondu à la sortie médiatique du président français Emmanuel Macron, en affirmant que «les relations ne sont ni amicales ni bonnes, pas plus entre les deux gouvernements qu’entre le Palais royal et l’Élysée».

Les relations entre la France et le Maroc traversent, depuis plusieurs mois, une mauvaise passe. La décision du gouvernement français, en septembre 2021, de réduire le nombre de visas accordés aux Marocains de 50%, avait aggravé la fracture entre les deux pays. D’ailleurs, la visite d’Emmanuel Macron au Maroc, annoncée pour janvier 2023, n’a toujours pas eu lieu et aucune date n'a été fixée.