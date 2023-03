L'image du jour du Earth Observatory de la NASA sur Ouarzazate, le solaire et la sécheresse

L'image de la centrale et de la partie ouest du bassin d’Ouarzazate prise en décembre dernier (à gauche) vs l'image prise en 2015 (à droite). / Ph. Earth Observatory

L'Observatoire de la terre de la NASA a publié, jeudi, son image du jour dédiée à Ouarzazate et sa région. «Pendant des siècles, les caravaniers ont utilisé les villages du bassin de Ouarzazate, au Maroc, comme étape lors de leurs voyages entre l'Afrique du Nord et l'Europe. Au cours des dernières décennies, l'industrie du divertissement a découvert le petit bassin sédimentaire flanquant les montagnes du Haut Atlas et de l'Anti-Atlas, et la région est devenue un centre de production cinématographique et télévisuelle», écrit l’Earth Observatory sur son site. Ce dernier mentionne aussi le secteur des énergies renouvelables, qui «a tiré parti du climat sec et ensoleillé de la région en construisant une grande centrale solaire thermique à concentration».

La même source rappelle que la centrale solaire de Ouarzazate (également appelée centrale Noor), située à 10 kilomètres au nord-est de Ouarzazate, a une capacité installée de 582 mégawatts et fournit de l'électricité à près de 2 millions de Marocains, en évitant des émissions équivalentes à 1 million de tonnes de gaz à effet de serre par an, selon les autorités marocaines.

Le 17 décembre 2022, l'imageur terrestre opérationnel (OLI) de Landsat 8 a acquis une image de la centrale et de la partie ouest du bassin d’Ouarzazate. Une autre image, acquise en 2015, montre la même zone alors que la centrale n'était que partiellement construite. Sur la photo, le niveau de l’eau dans le réservoir situé derrière le barrage Al Mansour Ad-Dahbi baisse drastiquement en décembre 2022 par rapport à décembre 2015.

L'Observatoire de la terre de la NASA explique qu’en 2022, cette partie du Maroc était en proie à une grave sécheresse. «Cela a rendu difficile la répartition des rares ressources en eau de la région entre la centrale solaire, les agriculteurs, les mines voisines et les utilisateurs d'eau urbains de Ouarzazate et d'autres villes», ajoute-t-on, notant que la croissance et le développement de Ouarzazate ont exercé une pression supplémentaire sur les ressources naturelles. «La population de la ville a augmenté de plus de 80 000 personnes depuis le début des années 1990, en partie grâce au développement économique associé à la centrale électrique et à d'autres industries, mais aussi grâce à l'activité touristique de la région», conclut-on.