Droits des travailleurs migrants : Le 2ème rapport périodique du Maroc examiné à Genève

Le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) a annoncé une prochaine session du 27 mars au 6 avril, au cours de laquelle il examinera les rapports présentés par le Maroc, le Nigeria, la Philippines et El Salvador. Dans un communiqué, le comité a rappelé que les quatre pays font partie des 58 États parties à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

De ce fait, «ils sont tenus de faire l'objet d'examens réguliers par le Comité de 14 experts internationaux indépendants sur la manière dont ils appliquent la Convention», poursuit le communiqué, qui rappelle avoir reçu les rapports des pays respectifs ainsi que les soumissions des institutions nationales des droits de l'Homme et des organisations non gouvernementales».

Pour le cas du Maroc, le comité discutera d'une série de questions lors de dialogues publics avec la délégation marocaine le mardi 28 mars, au tour de ce 2ème rapport périodique. La délégation du Maroc sera présidée par Younes Sekkouri, ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences. Elle sera composée notamment de l'Ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU et des autres organisations internationales à Genève, Omar Zniber et du secrétaire général du ministère de l'inclusion économique, Kamal Hachoumy.

Les dialogues publics auront lieu au Palais Wilson, à Genève, conclut-on.