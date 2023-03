﻿La BBC revient sur les «secrets de la success-story» du football marocain

L’émission «Sportsworld» de la BBC a jeté la lumière sur le succès footballistique du Maroc, qui, grâce à son parcours historique lors de la Coupe du Monde au Qatar, a réussi à unir l'Afrique et l'ensemble du monde arabe. Dans ce numéro, le journaliste vedette John Bennett s'est rendu à Rabat «pour découvrir les secrets de la success-story du football marocain». Il a notamment visité le complexe Mohammed VI de football, qui a largement contribué à la performance des Lions de l'Atlas, première équipe africaine et arabe à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde.

Il s'agit d'une infrastructure dernier cri, qui s'étend sur plusieurs hectares, avec des terrains de football à perte de vue, une piscine olympique, des hôtels, de nombreuses commodités, des amphithéâtres, des salles de formation et une académie de football, a expliqué le média britannique, notant qu'il s'agit pratiquement «d'une petite ville où les sélections masculines et féminines s'installent durant les dates internationales pour préparer leurs confrontations». Les Lions de l'Atlas y ont d'ailleurs passé 16 jours avant de se rendre au Qatar, a précisé la BBC, soulignant que l'infrastructure est également dédiée au développement du football féminin au Maroc, ainsi qu'au renforcement de l'apprentissage technique pour nombre d'entraineurs marocains et africains.

Dans ce voyage dans les coulisses du football national, John Bennett est allé à la rencontre de nombreuses personnalités, notamment Omar Khyari, responsable de la communication au sein de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), qui a expliqué que le complexe est le fruit de la stratégie initiée par le roi Mohammed VI en 2008.

Au niveau de la FRMF, il s'agissait d'abord de développer le football en développant ses infrastructures, a-t-il détaillé, notant que le Maroc s'est doté de six stades qui disposent des homologations de la CAF et de la FIFA, avant de lancer la construction de l'Académie, dont le modèle sera reproduit à plus petite échelle dans différentes régions du Royaume. Le Complexe Mohammed VI est mis à la disposition de toutes les tranches d'âge des équipes nationales et des équipes locales quand elles ont de grands rendez-vous à l'international, a-t-il ajouté.

Pour sa part, l'Académie Mohammed VI est dédiée aux jeunes talents, masculin et féminin, en vue de les former et de les qualifier pour faire les beaux jours des clubs marocains et européens, a fait savoir Omar Khyari.