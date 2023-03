Traite des êtres humains : Un Plan national de lutte et de prévention adopté

La Commission nationale chargée de la coordination des mesures de lutte et de prévention contre la traite des êtres humains a adopté, récemment, le Plan national de lutte et de prévention contre la traite des êtres humains 2023-2030 ainsi que le mécanisme national de renvoi pour les victimes de traite des êtres humains. Dans ce sens, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a présenté, au cours du Conseil de gouvernement tenu jeudi, les contenus du Plan national, du Plan d'action stratégique national de mise en œuvre pour 2023-2026, ainsi que du mécanisme national de renvoi pour les victimes de traite des êtres humains, après leur adoption à l'unanimité par la Commission nationale lors de sa réunion du 17 mars 2023.

Cela intervient dans le cadre des attributions de la Commission nationale chargée de la coordination des mesures de lutte et la prévention de la traite des êtres humains, créée auprès du Département du Chef du gouvernement en vertu de la loi n° 27-14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, promulguée le 25 août 2016 et dont le ministère de la Justice assume la présidence et le secrétariat permanent. Cette démarche intervient aussi en réponse aux engagements du Royaume du Maroc en la matière conformément aux instruments et normes internationaux ainsi qu'aux législations nationales y afférentes, et émane de la conviction de la Commission nationale de la nécessité de protéger et de défendre les droits humains, y compris la lutte contre la traite des êtres humains qui constitue une grave violation des principes fondamentaux relatifs à la protection des droits de l'Homme.

Selon un communiqué de la Commission, cela traduit aussi l'engagement ferme et constant du Royaume en matière de lutte contre ce crime qui exige une vision unifiée, holistique et intégrée telle que concrétisée par le Plan national.