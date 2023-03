Un touriste britannique décède dans l'incendie d'un hôtel à Marrakech

Un touriste britannique est mort après avoir été «piégé dans le spa», lors d'un incendie ayant touché un établissement hôtelier à Marrakech. Selon la presse anglaise, les premiers rapports indiquent que l'homme, dans la quarantaine, père de deux enfants, séjournait à l'hôtel avec des amis.

Le feu aurait touché le Jaal Riad Resort, hôtel cinq étoiles de la ville ocre, vers 16 heures, jeudi. Une intervention d'urgence de policiers et d'ambulanciers paramédicaux s'est précipitée sur les lieux mais n'a pas pu sauver le Britannique, décédé à l'hôtel des suites de l'inhalation de la fumée, explique-t-on.

Un autre individu, décrit comme un travailleur, a également été piégé dans le spa et serait décédé. Un porte-parole de l'hôtel, qui aurait rouvert après l'incendie, a confirmé qu'un client était décédé, mais a refusé de commenter davantage en raison de «l'enquête en cours».

La presse anglaise rappelle que le Maroc est une destination majeure pour les touristes britanniques. En novembre, le ministère marocain du Tourisme du pays a déclaré que l'Angleterre est un grand marché représentant près de 600 000 arrivées et plus de deux millions de nuitées par an.